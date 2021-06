Prefeitura e secretarias vão aos bairros de Alegrete a partir desta terça-feira

publicidade

Em Alegrete, nesta terça-feira, a Vila Nova será o primeiro bairro a receber a edição do programa "Construindo um novo futuro nos bairros". A iniciativa, que consiste na descentralização dos serviços da administração municipal, acontece por meio de uma Ação Cívico-Social (ACISO). Serão realizadas diversas obras de manutenção e reparos, além da atuação das secretarias que ouvirão as demandas da população. O objetivo da ACISO é realizar atividades com a participação de diversos órgãos da administração pública.

Evento que teve inicio às 8h, se estende até as 13h30min, na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ibirapuitã, com a presença do vice-prefeito Jesse Trindade e de secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias. As secretarias municipais estão disponibilizando suas equipes e programas para a realização de atendimentos, prestação de serviços e informações aos moradores da área e arredores.

O programa da prefeitura de ACISOs terá prosseguimento em 13 de julho nos bairros Nossa Senhora da Conceição e Saint Pastous, em 10 de agosto nos bairros Maria do Carmo e Anita Garibaldi e no dia 24 de agosto nos bairros Vera Cruz, Sepé Tiaraju, Vila Grande e Progresso.

