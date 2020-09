Prefeitura entrega ambulância à Upa e anuncia terceiro turno da área psiquiátrica em Alegrete

publicidade

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (Upa) de Alegrete está ampliando a sua estrutura logística e conta agora com duas ambulâncias de apoio, oferecendo assim maior operacionalidade às ações de atendimento à população. A entrega da ambulância, que antes prestou serviços ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi reformada pela prefeitura, aconteceu nessa quarta-feira.

Com o reforço, conforme a secretária de Saúde Haracelli Fontoura, uma das ambulâncias vai operar no transporte de pacientes da Upa para a Santa Casa e a outra, vai prestar apoio ao Samu e à Corporação de Bombeiros em caso de atendimento a acidentes com um número maior de vítimas.

A secretária acrescentou ser propósito da administração é aprimorar os serviços voltados ao benefício à comunidade. A agilidade, em caso de acidentes, é fundamental para salvar vidas, disse Haracelli. Durante o evento foi anunciada ainda a criação do terceiro turno do atendimento psiquiátrico no CAPS-AD das 17h às 21h, que entrou em funcionamento nessa quinta-feira.

Estiveram presentes no ato, a secretária de Saúde Haracelli Fontoura Oliveira; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Aura Rodrigues; conselheiros Nilo Romero e Gilmara Domingues; Tailize Lemos e José Luiz Costenaro, representando a mesa Administrativa da Santa Casa de Caridade; diretor da Upa André Sena; motorista Marcelo Amaral, responsável pelas ambulâncias na Secretaria de Saúde e M. Eberson, motorista da Upa.