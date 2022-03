Prefeitura já entregou cerca de 500 telhas para famílias atingidas pelo temporal em Santa Maria

publicidade

A Administração Municipal de Santa Maria, região central do Estado, informou que já foram entregues aproximadamente 500 telhas de fibrocimento a famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pelo temporal do último domingo e madrugada de segunda-feira. Nesta quinta-feira, as equipes distribuíram 196 unidades no bairro Tancredo Neves. As entregas tiveram início ainda na tarde de terça-feira e novas entregas de telhas ocorrem nesta sexta-feira. O trabalho é realizado pelas equipes da Defesa Civil.

Conforme detalhamento da Defesa Civil, até esta quinta-feira, também já foram entregues 1.790 metros de lona, 18 cestas básicas e foi realizado atendimento para 175 famílias. Ainda, há registro de mais de 175 casas destelhadas de moradores que necessitam de ajuda.

Segundo o superintendente da Defesa Civil, Adão Lemos, nenhuma pessoa está desalojada ou desabrigada. “Na quinta, a Defesa Civil recebeu um reforço para ajudar as famílias que tiveram prejuízo em suas residências e estão em situação de vulnerabilidade social, e o Banco de Alimentos de Santa Maria doou 100 cestas básicas”, disse. Ele informou, ainda, que durante a entrega de telhas, a Defesa Civil também realiza um cadastro de cada família para saber a real necessidade, e, após, são feitas as entregas das cestas com alimentos.

Lemos disse que, para que não ocorra falta de material, solicitou ao Executivo Municipal a compra imediata de 1.000 telhas de seis milímetros, 500 telhas de quatro milímetros e 300 cumeeiras. “Estamos trabalhando para entregar a maior quantidade possível de telhas, pois há previsão de instabilidade do tempo e mais chuva para este final de semana”, observa. Ele lembra, ainda, que é importante a comunidade se unir a esta corrente de solidariedade e continuar doando roupas, materiais de higiene e colchões. “Há famílias que tiveram prejuízo e necessitam da nossa ajuda”, afirma.

A Central de Solidariedade, no Centro Desportivo Municipal (CDM) continua recebendo doações de materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal, roupas, roupas de cama e colchões, no Centro Desportivo Municipal (CDM).

