Prefeitura prepara abrigo para acolher 70 pessoas neste final de semana em Sapucaia do Sul

Com a previsão de queda brusca de temperatura para este final de semana, a prefeitura de Sapucaia do Sul, reforçou os espaços no abrigo provisório, montado no ginásio da Escola Municipal Prefeito João Freitas Filho.

O local, que funciona desde abril com o início da pandemia, está preparado para receber já nesta sexta-feira pelo menos 70 pessoas em situação de rua. Além do acolhimento contra a exposição do frio, no local os usuários terão acesso a alimentação, produtos de higiene, roupas e cobertores.

De acordo com a prefeitura, na sexta e no sábado, à noite, equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Defesa Civil intensificarão a “busca ativa” de moradores de rua para pernoitarem no local. Eles serão abordados e convidados a se dirigirem ao abrigo provisório. De acordo com dados da atual gestão, em dias frios, a procura pelo abrigo aumenta e chega a receber 25 pessoas por dia.