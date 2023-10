Prefeitura totaliza prejuízos antes de colocar plano de recuperação em prática

publicidade

A prefeitura de Pelotas ainda totaliza os prejuízos causados na infraestrutura da cidade pelas chuvas e cheias do mês de setembro. Após isto, será possível ir atrás de recursos estaduais e federais, via decreto de emergência para a realização de obras e reparos necessários. Pela estimativa do decreto de emergência, assinado pela prefeita Paula Mascarenhas na última semana, o valor é de R$ 91,2 milhões, com impactos maiores na agricultura, infraestrutura viária dos bairros, além de danos em estruturas públicas como pontes e estradas rurais.

Conforme o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), até o dia 27 de setembro, choveu 524 milímetros na cidade. Enquanto aguarda o reconhecimento do decreto pelo governo federal, a prefeitura fez um plano de trabalho para a recuperação da cidade. A expectativa é agilizar o processo e estar com tudo pronto quando a situação for reconhecida. A ideia é organizar o trabalho integrado para a recuperação dos pontos mais danificados com celeridade.

O plano será efetivamente montado após a confirmação dos valores que serão recebidos pelo município. “Precisamos deixar claro que, para vir o recurso, não podemos recuperar antes, pois se fizermos não seremos ressarcidos”, destaca a prefeita Paula Mascarenhas. Ela pede que em alguns locais mais atingidos, as pessoas compreendam que talvez não seja possível realizar a intervenção de forma imediata, a não ser algo provisório, para ter a chance de receber o recurso federal. “Mas, estamos com equipes dedicadas a este plano de trabalho”, garantiu.

Um dos exemplos de locais com problemas são as pontes da zona rural. A Prefeitura contabiliza 19 com problemas. Nove delas, com vãos de mais de 10 metros e feitas em madeira, precisarão ser substituídas por estruturas de concreto.

Nesta terça-feira, a água da Lagoa dos Patos, que invadiu a Colônia Z3, segue alta. Quatro famílias decidiram sair de um dos quatro abrigos do município instalados na localidade e ir para a casa de parentes. Com isto, a colônia Z3 conta atualmente com 139 pessoas desabrigadas.

No Pontal da Barra, a água baixou um pouco, mas segue nas ruas. A estrada que liga o local ao balneário Santo Antônio no Laranjal começou a receber manutenção, mas segue interditada, com isto, o acesso ao Pontal da Barra é possível somente de barco ou a pé.

