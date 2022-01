Prefeitura vai contratar emergencialmente empresa para coletar o lixo em Erechim

publicidade

A administração municipal de Erechim informou que nos próximos dias vai oficializar a contratação emergencial da empresa que assumirá a coleta de lixo na cidade. A decisão de contratar uma nova empresa, segundo o Poder Público, deve-se ao rompimento do contrato pela antiga prestadora do serviço, no dia 30 de dezembro.

Seguindo a secretaria de Meio Ambiente, nestes dias em que o município não tem contrato vigente com empresa de coleta, os veículos da Prefeitura, de diversas secretarias, totalizando oito caminhões seguirão realizando o recolhimento para evitar ainda mais transtornos à comunidade.

O secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira pede a compreensão da comunidade devido ao acúmulo de resíduos em diversos locais. “Estamos dando a maior agilidade possível nessa contratação emergencial, sempre primando pelos critérios legais e determinações jurídicas”, disse.

Moreira informou que, até a contratação legal da nova empresa, a Prefeitura segue prestando o serviço de coleta no centro e bairros. “Nossa projeção é que em no máximo três dias tenhamos a empresa contratada e, com isso, o serviço de coleta será normalizado”, observa.