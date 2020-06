Prefeituras de Gramado e Canela orientam comércio para cumprimento de decreto

publicidade

Os fiscais da Prefeitura de Gramado estão informando as empresas para o cumprimento do regramento estadual sobre as medidas relacionadas à pandemia, com orientação, notificação em caso de descumprimento e até autuação e possibilidade de cassação do alvará se for mantido o desrespeito ao decreto. A cidade passou para bandeira vermelha conforme a mais recente classificação do Rio Grande do Sul.

Pela manhã, o Ministério Público notificou a prefeitura para que cumpra o que prevê a bandeira vermelha, faça as adequações das normas municipais e execute fiscalizações de acordo com o decreto estadual de distanciamento controlado.

Na correspondência, o promotor de Justiça, Max Guazzelli, alertou que um decreto municipal somente terá validade se for mais restritivo do que o decreto estadual. O Ministério Público frisou, ainda, que o eventual descumprimento das medidas determinadas “poderá ensejar a responsabilização do gestor público por crime de responsabilidade”.

Em Canela, o departamento municipal de Fiscalização passou, na manhã desta terça-feira, a comunicar os comerciantes locais sobre as medidas relacionadas à bandeira vermelha. Inicialmente, os estabelecimentos estão recebendo as orientações.

O Ministério Público deu prazo de 48 horas para que as prefeituras informem como está o cumprimento das medidas.