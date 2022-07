Prefeituras de Lajeado e Teutônia estão com inscrições abertas para Processo Seletivo de Estagiários

publicidade

As prefeituras de Lajeado e Teutônia, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS), realizam processo seletivo para contratação de estagiários. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente pela internet. Os candidatos devem ter 16 anos completos até a data final das inscrições. Ambos os certames não possuem taxa de inscrição.

O processo seletivo ocorre por meio de prova teórico-objetiva com 20 questões de múltipla escolha. O candidato terá até 60 minutos para a realização da prova, que será aplicada de forma online, no site do CIEE-RS. O candidato deve ter cadastro ativo no portal e estar com a inscrição homologada no presente Processo Seletivo de Estagiários.

O acesso à prova deve ser por um computador que tenha como navegador Internet Explorer ou Google Chrome. Não é possível realizar a prova por meio de Smartphone. O teste será de múltipla escolha com 5 questões de cada conteúdo, sendo eles Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática e Informática.

Veja as vagas dos Processos Seletivos:

Prefeitura de Lajeado

Cargo: Estagiário (Administração/Administração Pública, Artes Visuais, Análise Sistemas/Rede de Computadores, Biomedicina, Biblioteconomia, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Contábeis, Direito, Desing, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Relações Públicas, Enfermagem, Engenharia/Gestão Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Educação Física – Licenciatura, Educação Especial, Educador Social, Farmácia, Gestão de Saúde Pública, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Processos Gerenciais, Recursos Humanos, Secretariado, Serviço Social, Técnico Normal – Magistério, Técnico de Enfermagem, Técnico em Publicidade, Técnico em Serviços Jurídicos, Técnico em TI e Ensino Médio);

Número de vagas: 100+ CR;

Remuneração: de 1.024,32 a R$ 1.125,17;

Situação: edital publicado, inscrições até 27 de julho.

A Prefeitura de Lajeado está ofertando 100 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva estágio não obrigatório remunerado. As vagas são para nível médio, técnico e superior. As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site do CIEE-RS, até o dia 27 de julho. As provas serão aplicadas de forma on-line no dia 3 de agosto.

Prefeitura de Teutônia

Cargo: Estagiário (Licenciatura em Artes, Arquitetura, Engenharia Civil, Comunicação Social, Administração, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Música, Ciências Contábeis, Pedagogia, Técnico em Eletrônica e Técnico em Administração);

Número de vagas: 41+ CR;

Remuneração: de 980,06 a R$ 1.225,08;

Situação: edital publicado, inscrições até 2 de agosto.

A Prefeitura de Teutônia está ofertando 41 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para estágio não obrigatório remunerado. As vagas são para nível técnico e superior. As inscrições para o Processo Seletivo estão abertas e podem ser feitas no site do CIEE-RS, até o dia 2 de agosto. As provas serão aplicadas de forma on-line no dia 8 de agosto.

