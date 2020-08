Presidente da Amzop recebe com indignação a manutenção da região na bandeira vermelha

publicidade

O presidente da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), prefeito de Rodeio Bonito, José Arno Ferrari, recebeu com indignação a manutenção da região, pelo governo estadual, da bandeira vermelha na 14ª rodada do Distanciamento Controlado.

“Estamos indignados, pois como justificamos no pedido de reconsideração, na região reduziu o número de mortes e internações e aumentou o número de pessoas curadas pelo coronavírus e o gabinete de crise parece não entender essa realidade e confronta sistematicamente a região”, afirmou Ferrari.

O presidente da associação disse que foi enviado um relatório completo por parte da Amzop e Amuceleiro, com dados positivos de controle da situação. “Acho que querem quebrar com o comércio mesmo e depois desejam arrecadar ICMS para pagar as contas, como isso?”, indagou José Arno Ferrari.