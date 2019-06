PRF apreende mais de 50 kg de drogas em Rosário do Sul

publicidade

Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 29, foram presos em flagrante na madrugada desta sexta-feira, na BR 290, ao serem flagrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Rosário do Sul. Dentro de um Chevrolet Prisma, com placas de Três Coroas, que transitava no sentido Porto Alegre – Rosário do Sul, os policiais encontraram 50 kg de maconha e 2 kg de crack.

Os ocupantes, o veículo e as drogas foram encaminhadas para a Polícia Civil da cidade da região da Fronteira Oeste.