Primeira edição da "Quitanda Literária" acontece neste domingo em Uruguaiana

publicidade

A Prefeitura de Uruguaiana realizará a primeira edição da "Quitanda Literária", no próximo domingo. A iniciativa visa ofertar à comunidade mais uma alternativa para o acesso aos livros da Biblioteca Municipal, fomentar a leitura e criar novo ambiente de entretenimento para as famílias.

Os livros estarão disponíveis para empréstimo no espaço alternativo criado pela equipe da Secretaria de Cultura (Secult), que montará a estrutura em frente à Biblioteca Municipal Luiz Guilherme do Prado Veppo (esquina das ruas Santana e XV de Novembro), no Centro da cidade. O atendimento acontecerá das 9h às 12h.

Veja Também