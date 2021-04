Primeiro caso de reinfecção pelas variantes P.1 e P.2 de SARS-CoV-2 é detectado no RS

publicidade

O Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Feevale, integrante da Rede Corona-ômica BR-MCTI, divulgou informe de estudo em que detectou o primeiro caso de reinfecção pelas variantes P.1 e P.2 do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Além disso, a análise sugere que a primeira infecção em solo gaúcho pela variante P.1, originada mais provavelmente no Norte do país, se deu antes do que se pensava anteriormente.

Os genomas sequenciados foram obtidos de um paciente residente na cidade de Campo Bom. A primeira amostra, a qual foi identificada com a variante P.1, foi coletada em 30 de novembro do ano passado, cerca de dois meses antes da disseminação desta cepa de forma intensa no Estado, no final de janeiro. Não foi possível determinar a fonte exata de transmissão desta variante ao paciente analisado pois, até onde foi possível investigar, este manteve contato com diversos outros indivíduos infectados nos dias anteriores à coleta do material. Estudos adicionais foram feitos na tentativa de detectar a P.1 em outras amostras no mesmo período e região do paciente, mas verificou-se que aquele foi um caso isolado.

A segunda amostra foi coletada em meados de março e apontou reinfecção do paciente, agora com a variante P.2, identificada primeiramente no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o coordenador da Rede Corona-ômica BR-MCTI e professor do mestrado em Virologia da Universidade Feevale, Fernando Spilki, esse caso precoce de P.1 não deve ter sido o causador da sua disseminação no Estado. Conforme investigações complementares feitas pelo grupo de pesquisa, “A P.1 só veio a se alastrar, mesmo, do final de janeiro em diante, ou seja, fatores sociais como veraneio, carnaval, entre outros, devem ter influenciado esse quadro”, explica. O pesquisador reforça o achado da reinfecção pela variante P.2. “Por ser a primeira reinfecção detectada por estas duas variantes no mundo, o que chama atenção é de que são duas variantes com algumas mutações similares na proteína Spike, o principal alvo dos anticorpos formados contra o SARS-CoV-2”, completa.

