Procon de Caxias do Sul realizará fiscalização nos postos de combustíveis esta semana

O Procon de Caxias do Sul realizará, nesta semana, ação de fiscalização nos postos de combustíveis, baseada no regramento estabelecido após a redução da alíquota de ICMS dos combustíveis. O coordenador do Procon, Jair Zauza, explica que os postos revendedores deverão informar aos consumidores de forma correta, clara e legível, os preços dos combustíveis praticados no estabelecimento em 22 de junho de 2022. Isso, para que os consumidores possam comparar os preços antes da redução do ICMS e no momento da compra.

Os postos também serão notificados sobre o cumprimento da Lei do Teto do ICMS, que limita a cobrança do imposto pelos estados, para que procedam as adequações necessárias nos sistemas de gestão e que conste a tributação correta do imposto estadual nos cupons e notas fiscais emitidas.

De acordo com o coordenador do Procon, a operação será realizada para verificar se a comunicação dos preços aos consumidores está de acordo e se, realmente, ocorreu a redução proporcional à do ICMS. Zauza salienta que, neste primeiro momento, a intenção não é de aplicar multa, mas sim de orientar sobre as adequações que devem ser feitas.

Para outras informações, dúvidas ou denúncias, os canais disponíveis são o portal do Procon Caxias do Sul pelo telefone 151 e WhatsApp (54) 99929-8190. O atendimento presencial é feito na rua Visconde de Pelotas, 449, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

