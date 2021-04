Procon de Sapiranga alerta para golpe em idosos

publicidade

O Procon de Sapiranga alerta para um novo golpe no município que tem atingido principalmente os idosos. Estelionatários se passam por agentes bancários, ligam para as pessoas para informá-las que elas tiveram seus cartões do banco clonados e pedem os dados do cliente - com a justificativa de que precisam deles para solucionar os problemas referentes à clonagem.

Segundo a coordenadora do Procon, Lúcia Santos, os estelionatárias falam que um funcionário do banco irá até a casa da pessoa para pegar o cartão inválido até que chegue um novo. "As vítimas, em sua maioria idosos e aposentados, relatam que o golpista chega na residência usando um crachá de identificação, como se fosse mesmo um agente bancário. Com o cartão em mãos, os criminosos fazem saques, empréstimos e compras de alto valor, como se fossem os titulares da conta", explica, alertando que em outras situações, os estelionatários ligam se passando por funcionários de empresas de eletrodomésticos também informando que o cartão foi clonado. "Nesse caso, esse suposto funcionário chega na casa da vítima com um crachá da loja."

Os casos foram relatados à Delegacia de Polícia de Sapiranga que já atua na busca pelos criminosos.