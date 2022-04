Professores da Unipampa apresentam aplicativo 'Belezas do Pampa' em Itaqui

publicidade

O prefeito Leonardo Betin de Itaqui, na tarde desta terça-feira, recebeu a visita de três professores da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Na oportunidade, os docentes apresentaram um aplicativo que está sendo desenvolvido para expandir o turismo regional. Nomeado como “Belezas do Pampa”, o app promete destacar os pontos turísticos tradicionais e incrementar novos locais que possam atrair visitantes.

O protótipo foi apresentado pelo coordenador do projeto e do curso de Engenharia de Aquicultura do campus de Uruguaiana, Jeferson Rafael Bueno, que também é idealizador do projeto em conjunto com o professor Carlos Frederico Ceccon Lanes. Acompanharam a apresentação a diretora do campus de Uruguaiana, Cheila Stopiglia, e o professor da Unipampa de Itaqui, Paulo Cardoso da Silveira. Além do turismo, a ferramenta também disponibilizará mais informações sobre a bacia do rio Uruguai, como nível do rio e espécies de peixes, além de opções de entretenimento, receitas e dados sobre os municípios da região.

O chefe do Executivo propôs que o projeto, além de ser explanado aos prefeitos, também seja apresentado ao Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa). Leonardo se colocou à disposição para contribuir com informações sobre Itaqui.

