Programação celebra os 164 anos de Santa Maria nesta terça-feira

A cidade de Santa Maria completa 164 anos, nesta terça-feira, com a realização de atividades de entretenimento, cultura e saúde no Centro Histórico Ferroviário. As atividades do “Viva Santa Maria” têm como objetivo proporcionar diferentes experiências para a população, que conta com 285 mil habitantes, em meio aos locais que integram o Distrito Criativo Centro-Gare. A prefeitura alerta que o trânsito terá alterações nesta terça-feira, na área próxima à Gare, para que a festa ocorra com tranquilidade.

A secretária de Cultura, Rose Carneiro, afirma que haverá uma programação diversificada que atrairá toda a população. “Este ano estamos celebrando o reencontro e, além do aniversário, estamos celebrando o nascimento do nosso Distrito Criativo e convidamos a todos para que possamos compartilhar este momento tão importante”, disse.

A programação oficial será realizada das 11h às 19h, com apresentações circenses, performances artísticas, shows musicais, entre outras atividades. Também estão previstas feiras coloniais e de artesanato, escolinha de trânsito e iniciativas esportivas, tudo de forma gratuita. No pórtico do acesso principal ao local do evento será montada uma estrutura para recolhimento de agasalhos e cobertas, em conjunto com a Campanha do Agasalho.

Durante a programação do “Viva Santa Maria”, os cinco finalistas do Festival Canções Para Santa Maria vão se apresentar ao vivo. Nesta terça, serão anunciados os vencedores do concurso, que receberão prêmio de R$ 3 mil a R$ 6 mil ou troféu. Até o último domingo, a população teve a oportunidade de votar na Canção Mais Popular. As cinco músicas escolhidas pelos jurados ganharam videoclipes produzidos pelo Executivo e estarão disponíveis no YouTube e Facebook da prefeitura. O prêmio para a composição mais popular é de R$ 5 mil.

Durante o dia, equipes da Unidade Móvel de Saúde realizarão a imunização contra a gripe, aplicando as doses em pessoas com 55 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas, além de caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional. A Unidade Móvel estará localizada nas proximidades do pórtico, entre a avenida Rio Branco e a rua Daudt.

A Escolinha de Trânsito Móvel do Comando Rodoviário da Brigada Militar terá atividades das 11h às 16h, na Gare. No local, haverá um estande com informações sobre a campanha “Maio Amarelo”, para conscientizar as pessoas sobre acidentes com vítimas fatais e lesões corporais no trânsito, e distribuição de material impresso e orientações para a população. Além disso, será oportunizado às crianças participarem da Escolinha de Trânsito Móvel, visando conscientizar os pequenos sobre os cuidados com o trânsito. As atividades têm a participação da secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Programa Vida no Trânsito (PVT), Programa Educação para o Trânsito, Coordenadoria de Trânsito de Mobilidade Urbana e Comando Rodoviário da Brigada Militar.

