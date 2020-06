Programação de aniversário de Pelotas será online

publicidade

Em função da pandemia do novo coronavírus, a programação de comemoração do aniversário de Pelotas será online. Conforme o Secretário Municipal de Cultura, Giorgio Ronna será criado um canal no Youtube especialmente pra comemorar a data. A programação acontece entre os dias 1º e 7 de julho. Durante o período serão divulgadas as 100 atrações vencedoras do edital do Festival Sete ao Entardecer. Também serão conhecidas as 25 atrações do Programa Sagrada Casa.

“Nesta segunda-feira devemos conhecer as ações que por adesão irão comemorar o aniversário da cidade ocorrendo durante. As iniciativas poderão ser acompanhadas nas redes sociais dos proponentes”, explica Ronna.

Pelotenses natos ou que escolheram a cidade para morar que se inscreveram na promoção da prefeitura podem presentear a cidade com vídeos, fotos, áudios ou mensagens escritas. Desde que em suas mensagens tenham demonstrado respeito e carinho pelo patrimônio material e imaterial de Pelotas. Os escolhidos terão seu conteúdo será veiculado nas redes sociais da Prefeitura. Além disto, dia 1º também começa a Quinzena do Doce.

A iniciativa será online neste ano. “Iremos criar um site com a Associação das Doceiras aonde as pessoas poderão encomendar doces de Pelotas e receber em casa”, destaca o Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gilmar Bazanella.

O endereço eletrônico deverá ser divulgado nesta terça-feira e as encomendas poderão ser realizadas até o próximo dia 15. “Além de festejar o aniversário da cidade queremos ajudar um setor da economia prejudicado com a pandemia que acabou sendo a causa do adiamento da Fenadoce. Espero que este tipo de comércio venha para ficar. Doce é algo que as pessoas compram por impulso. Em princípio as encomendas serão entregues somente na cidade, mas caso dê certo poderemos no futuro expandir a iniciativa”, projeta. Pelotas completa 208 anos de emancipação no próximo dia 7 de julho.