Programa Acolher oferece atividades esportivas online para crianças e adolescentes em Campo Bom

publicidade

Com as atividades suspensas desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Programa Acolher, realizado pela Prefeitura de Campo Bom, oferecerá atividades online pelo “Programa Acolher driblando a pandemia: investindo na saúde e na melhoria técnica”. O programa incentiva a prática de atividades físicas e esportivas e é voltado para crianças e adolescentes,

Para o prefeito Luciano Orsi, a retomada das atividades darão continuidade às ações e poderão trabalhar o físico e o emocional das crianças e dos adolescentes. “Buscamos aperfeiçoar as habilidades dos estudantes visando o fortalecimento de valores e posturas que contribuam para o crescimento e a formação da cidadania das crianças e adolescentes”, conta. Os interessados podem receber mais informações pelo telefone da Smec no número (51) 3598-8600, ramal 8692.

A secretária de Educação e Cultura, Simone Schneider, explica que será proposta uma rotina de exercícios físicos, aliada a um acompanhamento nutricional, juntamente com palestras informativas de prevenção em saúde com profissionais ligados à área da saúde, nutrição e esporte. As intervenções serão realizadas em horários agendados. "Criando um ambiente de interação entre estudantes, pais e professores visando o bem-estar de todos os envolvidos”, explica ela.

O programa atende vinte e cinco espaços do município, desenvolvendo atividades gratuitas nas modalidades de futsal, futebol, handebol, basquetebol, judô, natação, xadrez e atletismo, para cerca de duas mil crianças, no contra turno escolar e tem por objetivo proporcionar aos jovens a ocupação do tempo livre, formação, integração e a descoberta de talentos. Deste modo, foram organizados os grupos de competidores que representam o município nas várias modalidades esportivas do Estado e da região.