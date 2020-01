Programa de Castração de Uruguaiana inicia cadastros nesta segunda-feira

publicidade

Tem início nesta segunda-feira o cadastramento de famílias que serão atendidas pelo Programa Municipal de Castração para cães e gatos em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste. Na primeira etapa, a atuação será nos bairros Mascarenhas de Moraes, às margens do rio Uruguai, Santo Antônio, Rui Ramos e União das Vilas, nos Estratégias Saúde da Família (ESFs) existentes no complexo habitacional.

Para a realização da castração dos animais, é necessária a apresentação de cópias do RG ou CNH, comprovante de residência e inscrição no Cadastro Único e CPF. Na Fase 1, serão distribuídas 60 fichas por dia, uma por família, desde esta segunda até a próxima sexta-feira, das 8h30min às 12h. O cadastramento servirá como processo seletivo para as pessoas que receberão o trabalho do programa. Após a Fase1, as famílias selecionadas serão chamadas para levarem seus animais para coleta de sangue, exames necessários e a castração. A proposta atenderá todos os bairros da cidade, gradativamente, haverá divulgação aos interessados conforme as datas e cronograma estabelecidos.

Os atendimentos a animais de rua, que sofreram maus-tratos ou de famílias carentes, em média 100 mensais, mantêm-se por meio de setor especializado da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Havendo necessidade, o animal é encaminhado às clínicas conveniadas.

Em parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e grupos voluntários protecionistas, são desenvolvidas atividades educativas. Em 2019, houve pelo menos 300 castrações, número que deverá ser superado neste ano com a chegada do castramóvel. O plantão gratuito e o portal de denúncias atendem pelo telefone (55) 99622-0855.