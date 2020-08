Projeto Amigos do Bem cuida de espaços públicos em Cotiporã

publicidade

Buscando estimular e fomentar ações voluntárias de cidadania e envolvimento comunitário em Cotiporã, a prefeitura municipal criou o Programa “Amigos do Bem”, que oportuniza serviços voluntários a pessoas físicas, jurídicas, entidades ou comunidades, que queiram responsabilizar-se e auxiliar na preservação e cuidado de prédios públicos, demais imóveis e espaços verdes pertencentes ao município.

A prestação do serviço é precedida da celebração de termo de adesão entre o município e o prestador do serviço voluntário, o qual estabelecerá as responsabilidades financeiras com aquisição de ferramentas, equipamentos, mudas de flores, árvores, adubos e demais insumos e materiais necessários.

Para o prefeito José Carlos Breda, o projeto "Amigos do Bem" é uma iniciativa importante e criativa de aproximar a comunidade da Administração Municipal. Além disso, promove e incentiva o trabalho voluntário e ações generosas e de cuidado com o patrimônio municipal e o meio ambiente.

Interessados em realizar o trabalho voluntário deverão solicitar abertura de protocolo na prefeitura do município. Mais informações pelo telefone (54) 3446-2800.