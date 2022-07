Projeto Castração Tá On recebe inscrições nesta quarta- feira em Canoas

publicidade

A 5ª edição do projeto Castração Tá On recebe inscrições nesta quarta-feira, no site da Prefeitura de Canoas, e prevê vagas de castração gratuita de cães e gatos de famílias em vulnerabilidade social, cadastradas no CadÚnico. O formulário está disponível no portal da Administração e o cadastro se encerra quando atingir o limite de 300 inscrições. Para se inscrever, é necessário incluir RG, CPF, endereço, telefone, e-mail e número do CadÚnico.

Para o período de julho a setembro, a iniciativa amplia de 130 para 300 o número de castrações. Podem participar famílias inscritas no Cadúnico, com renda familiar de até três salários mínimos, residentes em Canoas. De acordo com a prefeitura, haverá o limite de três animais por família, sendo no máximo duas fêmeas, para que mais pessoas também tenham acesso ao serviço. É necessário preencher um formulário para cada animal.

