Projeto cultural leva música aos bairros de Parobé

publicidade

Inicia neste sábado, em Parobé, o projeto Caminhão Cultural, que vai circular pelos bairros da cidade levando diversão à comunidade e a valorização dos artistas locais. A ação é promovida partir da lei Aldir Blanc, para as bandas que se inscreveram através de Edital, sendo um benefício para os artistas do município.

A primeira etapa do projeto acontece no sábado, a partir das 19h, com um caminhão equipado com sonorização e iluminação rodando pela cidade, com a apresentação de Estação 3, Musical Expresso Show e Cristian Dutra. O cronograma se inicia no bairro Alexandria, passando pelos bairros Integração, Centro, Guarujá e Cohab, terminando em frente ao Festejando Parobé.