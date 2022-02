Projeto em Bento Gonçalves destina materiais para instituições de ensino do RS

publicidade

O Projeto Padrinhos na Escola que está em sua 6ª edição em Bento Gonçalves vai entregar na próxima semana os kits com materiais escolares que foram doados pela comunidade. No total são quase 30 mil itens entre cadernos, lápis preto, borrachas, cola líquida, apontadores, lápis de cor, canetinhas e folhas A4. Os materiais serão entregues para 22 instituições de ensino das redes municipal e estadual, contemplando 3,3 mil crianças.

A secretária da Educação, Adriane Zorzi, também comentou sobre a ação e os próximos passos do projeto. “Estão sendo separados os kits que na próxima semana serão enviados para as escolas, e na primeira semana de aula entregues para as crianças. Esse momento é muito importante porque sabemos que nas escolas que serão apadrinhadas estão crianças que muitas vezes não têm material necessário para estudar. Essa ação dos padrinhos tem feito a diferença no início de ano para as crianças, que poderão iniciar o ano letivo felizes, com material novo e adequado”.

A ação idealizada por um grupo de amigos conta com apoio do Gabinete da Primeira-dama. “O nosso objetivo é fazer com que as crianças possam iniciar o ano letivo com seus materiais, qualificando a aprendizagem”, salienta a Primeira-dama, Cláudia Remus.

Veja Também