Projeto EnCantos é confirmado em Bento Gonçalves

publicidade

Os espaços coletivos de Bento Gonçalves voltarão a ser preenchidos por boa música com a confirmação da realização neste ano do projeto EnCantos. A quinta edição da iniciativa, promovida pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), tem várias apresentações. No dia 28 de novembro, no Parque de Eventos, às 18h30min; 3 de dezembro, na Praça Achylles Mincarone, às 19h30min, e encerra na noite de 10 de dezembro, na Via del Vino, às 20h.

Desta vez, quem animará os encontros será a banda Farina Brothers. O grupo dos irmãos Camila, Cassiano e Diogo comandará o palco do projeto EnCantos com um repertório voltado a celebrar a cultura ítalo-gaúcha.

O projeto EnCantos terá espetáculos musicais em formato presencial, seguindo os protocolos de segurança, e com acesso gratuito para a comunidade. “É uma grande satisfação poder convidar nossa comunidade, novamente, para se encontrar e compartilhar momentos de cultura e lazer, depois de um longo período em que o isolamento prejudicou nossa saúde física e emocional”, afirma o presidente do CIC-BG, Rogério Capoani.

Veja Também

Quem preferir, poderá ver e rever as apresentações pelas plataformas digitais, com transmissão dos shows pelos canais do CIC-BG no Youtube e Facebook.