Projeto gratuito em Caxias do Sul propicia prática da natação para PCDs e surdos

Caxias do Sul iniciou recentemente as atividades do projeto “Natação Paralímpica e Surdolímpica”, criado pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Smel). A equipe do Paradesporto e Ações Inclusivas da Smel criou o programa a fim de incentivar a prática do esporte e de atividade física para surdos e Pessoas com Deficiência (PCDs), podendo, futuramente, montar uma equipe que represente a cidade de Caxias do Sul em competições regionais, estaduais e nacionais.

“A natação é um esporte que traz inúmeros benefícios e não é diferente para as pessoas com deficiência e surdas. Além de benefícios físicos, nadar proporciona a integração social, a independência e o aumento da autoestima nos praticantes”, diz a professora Daniela Gonzalez. Ao todo, o projeto está atendendo 40 participantes em quatro turmas: surdos, deficientes visuais, deficientes intelectuais, deficientes físicos e acompanhantes.

A ação é uma iniciativa do núcleo de Paradesporto e Ações Inclusivas e conta com apoio da FSG Centro Universitário e escolas de natação parceiras. As aulas são gratuitas, com duração de 45 minutos cada e são administradas por professores da Smel.

Os interessados em participar do projeto poderão inscrever-se para na lista de espera para novas turmas que serão abertas. A inscrição deve ser feita na Smel, localizada na rua Borges de Medeiros, nº 211, no centro da cidade, das 10h às 16h, ou pelo e-mail dhgonzalez@caxias.rs.gov.br.