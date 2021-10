Projeto Guarda-Costas estimula cultura da paz nas escolas de Santa Cruz do Sul

publicidade

A Guarda Municipal de Santa Cruz retomou nesta quarta-feira as atividades do projeto Guarda-Costas, com uma série de oficinas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor José Ferrugem, do bairro Renascença. Com o objetivo de promover uma cultura de paz no ambiente escolar, a iniciativa também trabalha outras temáticas relacionadas ao bullying, sexualidade, cuidado com o corpo, saúde física e mental, violência escolar, redes sociais e comunicação.

A ação na escola consistiu em diversas atividades, como técnicas em fotografia e vídeo, cuidados com o corpo e com a saúde bucal, orientações sobre trânsito, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), violência escolar, além da demonstração do trabalho da Defesa Civil. O coordenador da Guarda Municipal, Éberson Gonçalves, explicou que o propósito do projeto é, de forma gradual, voltar a oferecer as atividades nas instituições de ensino. “É um trabalho preventivo, de orientação e de vivência que contribui para o processo de formação das crianças e adolescentes”, justificou.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Everton Oltramari, ressaltou a importância da iniciativa. "Esta ação está inserida no Pacto Santa Cruz Pela Paz, que vai reunir um conjunto de ações de prevenção à violência focado em crianças e jovens e suas respectivas famílias. Queremos disputar cada criança e afastá-las da criminalidade para formar futuros cidadãos de bem", assegurou.

A supervisora escolar da Secretaria Municipal de Educação, Magda Mozzaquatro Rigue, destacou que a educação não acontece só em sala de aula. “Esta é uma forma muito especial que proporciona novas vivências e vem se somar ao trabalho já realizado pelos nossos professores”, afirmou.

O projeto é uma iniciativa da Guarda Municipal, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, com o apoio da Defesa Civil e Departamento de Trânsito, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, cursos de Comunicação Social, Odontologia, Enfermagem e Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Nesta etapa, as atividades contam também com o trabalho voluntário da profissional em psicologia, Andréia Port. A próxima instituição a receber o projeto será a Escola Municipal Duque de Caxias, nos dias 11 e 17 de novembro.

