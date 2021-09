Projeto inicia plantio de mudas de árvores em Tramandaí

publicidade

Em alusão ao dia da árvore, o projeto Tramandaí Mais Verde, uma parceria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, da Prefeitura Municipal de Tramandaí e de instituições locais, plantou 16 mudas na Praça da Integração, no município do litoral Norte. A meta é 5 mil mudas de árvores até 2024 para o reflorestamento e arborização.

“O projeto representa a preocupação com a sustentabilidade e com as futuras gerações”, destacou a diretora do Senac Tramandaí, Cassiane Liberalessa. Nesta terça, as crianças da Escola de Educação Infantil do Sesc colaboraram no plantio.

“Queremos o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento sustentável e ambiental”, garantiu o prefeito de Tramandaí, Luís Carlos Gauto, ao prestigiar o evento.