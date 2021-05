Projeto Sabores da Escola destina marmitas em Taquara

publicidade

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Smece) de Taquara deu início ao projeto Sabores da Escola. A ação utiliza os alimentos adquiridos através de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) destinados aos alunos matriculados na rede de ensino durante o período letivo, seja ele presencial, remoto ou híbrido, mesmo que ocorra a suspensão das aulas. Um total de1.347 famílias estão recebendo marmitas durante três dias na semana. As comidas caseiras contêm alimentos como arroz, feijão, verduras, legumes, carnes e frutas. O projeto teve início em abril, quando uma pesquisa realizada com os pais e responsáveis verificou quem gostaria de participar do projeto e receber as marmitas.

Nesta primeira etapa, a ação está alcançando as escolas da zona urbana, enquanto as escolas da zona rural recebem os kits de alimentos da merenda escolar, como já ocorria habitualmente. As famílias que ainda não preencheram o formulário e desejam retirar as marmitas devem entrar em contato com a escola. “Sabemos a importância da alimentação escolar na vida de muitas famílias, principalmente no desenvolvimento de muitas crianças, por isso a iniciativa é de extrema relevância, ainda mais em épocas tão difíceis como a que passamos. Estamos alimentando de forma saudável nossos alunos e mantendo o vínculo com as famílias”, destaca a secretária da Smece, Carla Silveira.

A cidade de Taquara conta ainda com uma ação do Lions Club da cidade, o projeto Quentinhas que Aquecem o Coração, que se somou ao Sabores da Escola. O clube se organizou para preparar os alimentos aos sábados, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas, no bairro Eldorado. “Surgiu a ideia de nos unirmos à proposta da Secretaria de Educação. Ajudaremos aos sábados com quatro equipes, que se revezarão aos finais de semana. Vamos cozinhar para alunos e suas famílias. Iniciaremos com 70 marmitas, mas a ideia é chegar a 130”, comentou a integrante do Lions, Laura Ostrowski.