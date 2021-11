Projeto “Trem dos Vales” retoma passeios no sábado

publicidade

A 3ª edição dos passeios ferroviários sobre os trilhos da Ferrovia do Trigo reservará para milhares de pessoas imagens exuberantes que ficarão marcadas na memória. Com túneis, viadutos e paisagens naturais, o projeto “Trem dos Vales” reservou 52 viagens entre Guaporé/Muçum e Muçum/Guaporé em um trajeto de 46 quilômetros e a duração do percurso é de 2 horas e 30 minutos. Os passeios iniciam no dia 6 de novembro e seguem até o dia 9 de janeiro de 2022.

Para marcar mais uma etapa do projeto a secretaria municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Guaporé, programou para esta sexta-feira, às 17h, na estação férrea do município, o lançamento da 3ª edição dos passeios, a inauguração de novos banheiros e de um totem digital com informações turísticas sobre gastronomia, hotelaria e outros.

Na oportunidade, conforme o secretário Odacir Toldi, também será apresentada oficialmente a música tema “Trem dos Vales”, de autoria do cantor nativista e compositor Thiago Reder. “A Estação Ferroviária é a porta de entrada e chegada para quem for realizar os passeios na 3ª edição do Trem dos Vales. Melhoramos a estrutura do espaço interno e externo, ampliamos a capacidade do estacionamento e realizaremos a pavimentação asfáltica da estrada que liga a ERS 129 até a Estação. São algumas das ações que estamos executando para dar um pouco mais de conforto a todos que vierem para Guaporé. Nos preparamos para um novo momento no turismo de Guaporé e região. São novos empreendimentos e oportunidades de negócio que irão surgir com a chegada do Trem dos Vales e os passeios regulares, quem sabe em 2022 ou 2023”, disse.

Os passeios do projeto “Trem dos Vales” acontecem a partir do dia 6 de novembro, às 9h, com partida de Guaporé e, às 14h, com saída de Muçum. As reservas devem ser feitas pelo do site do projeto.

