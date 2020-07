Projeto utiliza caixas de leite recicladas para vedação de casas em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação (SEDESH) de Uruguaiana deu início nas atividades que preveem a vedação de casas por meio de utilização de caixas de leite recicladas. O projeto em parceria com a ONG Corações do Bem contará ainda com o apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural em sua execução. O objetivo da ação é a manutenção, no interior das residências, de uma temperatura tolerável diante do frio.

O grupo designado para a produção das placas que serão afixadas nas frestas das casas está atuando no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) II, no Bairro Bela Vista e já produziu pelo menos 200 unidades, até o momento. Na produção de cada placa, com 29cm x 90cm, são utilizadas cinco caixas recicladas. Depois de instaladas, as placas devem garantir o aumento de até oito graus na temperatura ambiente do interior das casas.

O grupo de produção é liderado pelo departamento de Habitação da SEDESH e é integrado por três artesãs que desenvolvem oficinas nos CRAS do município, além de contar com a mão de obra de servidores vinculados à pasta e de apenados que fazem parte de um programa de ressocialização promovido pela prefeitura em parceria com a SUSEPE.

A matéria-prima utilizada na produção é fruto de campanha de arrecadação de caixas de leite reutilizadas, promovida pela SEDESH. A prefeitura disponibiliza alguns pontos para coleta do material, a exemplo dos parceiros: Bella Casa, Santas e Doidas, Confraria da Moda, Padarias Pão e Café, além da sede da própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

Também é possível contatar o Rádio-Táxi 3411-1000 e solicitar o recolhimento do material gratuitamente. A SEDESH ainda aceita as doações por meio do WhatsApp 99999-9962 e do app Mais Delivery Uruguaiana.