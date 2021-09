Protesto a favor de Bolsonaro é realizado no parque Tape Porã, em Santa Rosa

publicidade

Milhares de pessoas participam de atos a favor do presidente Bolsonaro, em Santa Rosa, nesta terça. No começo da tarde, os manifestantes se concentraram na avenida América, de onde partiu uma carreata pelas principais ruas da cidade. Os 500 veículos, segundo a Brigada Militar, se dirigiram para o parque Tape Porã.

No local, cerca de três mil pessoas, segundo organizadores, estiveram reunidos com bandeiras em um ao de apoio ao presidente. Em um palco montado nas proximidades da avenida Expedicionário Weber, representantes da comunidade e políticos discursaram a favor de Jair Bolsonaro e contra o PT. Também houve execução do Hino Nacional. A Brigada Militar não divulgou números de participantes do ato.

