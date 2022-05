“Qualifica Uruguaiana” torna-se política pública no município

publicidade

A Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou o projeto de lei que institui o programa “Qualifica Uruguaiana”. A matéria oficializa a ação como política pública de disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento. Outras edições foram realizadas nos exercícios de 2018 e 2019, assim fica fixada a proposta em benefício dos residentes em Uruguaiana e da qualificação dos serviços e mão de obra.

Conforme o PL, o município deverá promover ao menos uma edição anual do “Qualifica Uruguaiana”, a fim de garantir a atualização dos cidadãos ao mercado de trabalho, com no mínimo 250 vagas por edição. Os recursos para realização dos cursos serão custeados pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FUMDE), com investimento mínimo no valor de R$ 400 mil.

O Executivo registra que Uruguaiana vem passando por um processo contínuo de desenvolvimento econômico, assim necessitando de políticas públicas que preparem a população para o crescimento da cidade nas mais diversas áreas.

