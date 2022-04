Quarta dose começa a ser aplicada em Uruguaiana

publicidade

Começa nesta quarta-feira a vacinação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 voltada aos idosos com 80 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), poderão ser imunizadas pessoas com 80 anos ou mais que completaram quatro meses desde a aplicação da terceira dose ou primeira dose de reforço. A aplicação acontece apenas no Posto Central da avenida Presidente Vargas, pela manhã, até às 11h e à tarde, das 14h às 17h.

Para receber a quarta dose, é preciso apresentar cartão do SUS, documento de identificação com foto e o cartão de vacina. De acordo com a SMS, a partir da próxima semana, o imunizante poderá ser encontrado em todos os postos do município, às segundas, terças e sextas- feiras.

