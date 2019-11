Quarta edição do Eu vou de bike acontece neste sábado em São Leopoldo

publicidade

Ocorre neste sábado 4º edição do Eu vou de bike - Caminhos do Rio dos Sinos. A saída está agendada para às 14h30min, com concentração em frente ao Museu do Rio dos Sinos, na rua da Praia, em São Leopoldo. O evento encerra a programação da 4ª Semana Municipal do Rio e de acordo com o diretor do Centro Roessler e Museu do Rio, Daniel Sauer, já estão inscritas 400 pessoas para a atividade.

O trajeto vai contemplar os diques do bairro Campina, Parque do Trabalhador e a Base Ecológica do Rio Velho, sendo alguns trechos em estrada de chão. Ao todo serão percorridos cerca de 20 quilômetros, com acompanhamento da Guarda Civil Municipal.

“Durante o percurso teremos paradas para os participantes conhecerem os diques, as áreas de preservação e ainda para conscientização sobre o descarte irregular de resíduos”, explica Sauer. O Eu vou de bike é um passeio ciclístico voltado para conscientização ambiental, junto com a prática de atividade física.