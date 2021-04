Quase 4 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Passo Fundo neste sábado

publicidade

O mutirão de vacinação contra a Covid-19, realizado neste sábado, imunizou 3.960 pessoas em Passo Fundo, no Norte do Estado. Receberam a primeira dose da vacina pessoas nascidas em 1955 e 1956 e profissionais da segurança e salvamento. Segundo a secretaria municipal de Saúde, receberam a primeira dose da vacina 3,3 mil idosos que nasceram em 1955 e 1956 e mais de 660 profissionais da segurança.

A movimentação foi tranquila no CTG Lalau Miranda, local que centralizou a vacinação durante o dia. Com o auxílio de voluntários e servidores municipais a ação ocorreu normalmente, dentro do previsto, para quem chegou até a unidade a pé ou no sistema drive-thru.

Daniele Basso Ecco, vacinadora da rede municipal de saúde há 15 anos, compartilhou a experiência de atuar na campanha de imunização contra a Covid-19. "Eu olho pra cada pessoa e vejo a esperança delas. Eu trabalho há 15 anos vacinando os passo-fundenses e é uma das poucas vezes que vem todo mundo feliz tomar a vacina. É muito gratificante poder exercer está função, que exige responsabilidade e muito cuidado com o outro", disse.

Dentre os profissionais da área de segurança pública vacinados neste sábado está a soldado Andréia Ricerz, do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, que atende ocorrências envolvendo acidentes. "Hoje, essa vacina é uma conquista nossa e, de certa forma, um alívio e espero que todos consigam ser vacinados", afirmou

Erechim

Profissionais ligados a área da segurança pública começaram a ser vacinados no sábado, 3, em Erechim. Um novo lote contendo doses do imunizante chegou na sexta-feira no município destinado à primeira dose da vacinação de idosos de 64 anos, segunda dose para aqueles que se vacinaram no drive thru no dia 13 de março e para as forças de segurança do município.

Os Policiais Militares foram imunizados na UPA. Já os bombeiros receberam a dose de vacina na UBS do Presidente Vargas e os policiais civis foram atendidos na UBS do bairro Aldo Arioli. Erechim foi contemplada com 2.045 doses para aplicação em idosos e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Frederico Westphalen

Em Frederico Westphalen, no sábado, foram imunizados os profissionais da área de segurança pública e pessoas com 64 anos ou mais. As imunizações ocorreram no Posto Central e unidade de Saúde do bairro Barril e Aparecida (este no sistema drive-thru).

Palmeira das Missões

Em Palmeira das Missões foram vacinados, neste sábado, pessoas com 65 anos ou mais, além de profissionais da área da segurança pública. A imunização ocorreu das 7h às 10h no Parque Municipal de Exposições.