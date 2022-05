Quatro municípios da Serra suspendem aulas por causa de efeitos do ciclone no RS

publicidade

Municípios da Serra decidiram suspender as aulas nesta quarta-feira por conta dos efeitos da passagem do ciclone Yakecan no Rio Grande do Sul. Bom Jesus, Vacaria, São José dos Ausentes e Cambará do Sul adotaram a medida.

Já em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) determinou que as ausências de estudantes da rede municipal de ensino durante as aulas no dia de hoje sejam abonadas. A medida de segurança considera os alertas da Defesa Civil e demais órgãos de proteção.

As aulas, todavia, não foram suspensas, visando preservar também os estudantes cujas famílias eventualmente não tenham acesso à informação em tempo hábil de alterar suas rotinas de trabalho ou que, mesmo cientes da situação, não disponham de condições para manter as crianças e jovens em casa durante o período letivo e necessitem recorrer ao apoio das escolas.

A rede municipal de ensino de Caxias do Sul conta com mais de 40 mil estudantes distribuídos por mais de 130 escolas, entre ensino fundamental e educação infantil.

Veja Também