Quatro servidores municipais de Uruguaiana registram Covid-19

publicidade

Em Uruguaiana, nesta sexta-feira, as secretarias da Saúde e de Desenvolvimento Social e Habitação, confirmaram a detecção de quatro servidores municipais com teste positivo para Covid-19. Há outros sete sob suspeição apresentando sintomas e serão avaliados. Ao todo são 25 pessoas que atuam nas duas unidades.

Os profissionais atuam no CACAU - Centro de Atenção à Criança e ao Adolescente e Casa Azul - ambos organismos voltados ao atendimento a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Cada unidade conta com 20 crianças e adolescentes. A administração isolou os colaboradores e adotou todas as medidas previstas nos protocolos sanitários.

Conforme as autoridades, na próxima segunda-feira, toda a clientela composta por 40 crianças e adolescentes será testada por meio do exame RT-PCR. Até lá, estão sendo remanejados funcionários de outros segmentos – a exemplo do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), para suprir a demanda das duas instituições nos próximos dias. A Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Uruguaiana e o Conselho Estadual de Saúde (CES) foram comunicados das ocorrências anotadas e das providências assumidas.