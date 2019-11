Queda de barreira bloqueia trânsito na ERS 122, em Farroupilha

publicidade

A intensidade da chuva dos últimos dias e especialmente da noite dessa segunda-feira provocou a queda de uma barreira por volta das 23h30min, interrompendo o trânsito no km 45 da ERS 122, próximo à curva da morte, em Farroupilha.

A pista está totalmente interrompida por rochas e árvores na descida da Serra. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual e os bombeiros de São Vendelino, o local é de alto risco, já que ainda há pedras caindo no trecho.

As condições da rodovia serão analisadas agora pela manhã. Não há informação sobre a previsão de liberação do trânsito. A alternativa para os motoristas seguirem no sentido a Porto Alegre é utilizar a RSC 453 e a ERS 446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino.