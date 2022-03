Quinta-feira tem vacinação contra Covid-19 em formato drive-thru em Novo Hamburgo

publicidade

A Prefeitura de Novo Hamburgo dá sequência à vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira com a unidade móvel de saúde (Ônibus da Saúde) para pessoas maiores de 12 anos que estejam aptas a receber a primeira, segunda ou terceira dose da vacina. O imunizante que será aplicado é o da Pfizer. O Ônibus da Saúde estará na Praça Punta del Este, em frente ao Bourbon Shopping, das 10h às 16h.

Pessoas acima dos 12 anos poderão ainda receber a primeira, segunda ou terceira dose contra a Covid-19 também na quinta-feira durante o drive-thru, das 18h30 às 21h, que acontecerá no estacionamento da prefeitura, na rua Guia Lopes, 4201, no bairro Canudos. Para receber a vacina é preciso apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência em Novo Hamburgo ou cartão do SUS. Para as demais doses é preciso apresentar comprovante de vacinação das doses recebidas anteriormente.

