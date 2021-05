Racionamento de água começa na madrugada desta quinta-feira em Bagé

publicidade

Mais uma vez a população de Bagé, na região da Campanha, enfrenta o racionamento de água em função da escassez de chuva. De acordo com o Departamento da Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), a cidade foi dividida em dois setores, com cada um recebendo água por 12 horas. O setor 1 é abastecido das 3h às 15h e o 2 das 15h às 3h. O racionamento começa na madrugada desta quinta-feira.

A decisão pela medida ocorreu para evitar o colapso no abastecimento. As barragens estão em níveis críticos e não há previsão de grandes volumes de chuva ao menos até o final de junho.

A Sanga Rasa que é a principal fonte de abastecimento da cidade está 5,4 m abaixo do normal, já a de Piraí está 1,90 metros aquém da normalidade. A barragem emergencial, por sua vez, está 1,05m abaixo do nível máximo. Há dois meses a cidade está praticamente sem chuvas. Conforme a Estação de Tratamento de água, em abril, os índices totalizaram 33,4 milímetros e neste mês, até esta terça-feira, foram registrados 20,02 milímetros. O último racionamento ocorreu entre os meses de março e junho de 2020.

Soluções

Para tentar solucionar este problema, deverá ser construída a barragem de arvorezinha, que já teve quase todas as etapas burocráticas vencidas. A obra terá o auxílio do Exército. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Divaldo Lara participou de uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal que irá fiscalizar a obra.

Sobre o racionamento, o Daeb esclarece que serão abastecidos entre 3h e 15h os seguintes bairros: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas e arredores.

Já o setor dois que terá abastecimento das 15h ás 3h é formado pelos bairros: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores.

