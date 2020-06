Reabertura dos parques nacionais de Cambará do Sul é autorizada

publicidade

O Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-Bio) autorizaram via portaria a reabertura dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul. Com público reduzido em 40%, regras de distanciamento e uso de máscaras, a visitação está permitida desde quarta-feira.

Os parques estavam fechados ao público desde 22 de março em prevenção ao coronavírus. Além do uso obrigatório de máscara de proteção facial no interior do parque, é obrigatória a disponibilização de álcool em gel 70%.

O documento determina também o distanciamento de dois metros entre sofás, mesas, cadeiras e bancos dos espaços comuns. Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, é necessário interditar as mesas de forma alternada, comunicando visualmente quais estão livres.

É necessária, ainda, a desinfecção e higienização constante de objetos e superfícies de uso comum. Além dos mirantes, a visitação inclui também todas as trilhas.

O prefeito de Cambará do Sul, Schamberlaen Silvestre, pede aos turistas que pretendem visitar os cânions que organizem seus passeios com agências especializadas. Silvestre observa que os parques irão seguir a determinação de operar os parques com 40% da capacidade. “São medidas adotadas para atender aos visitantes com segurança. Estamos seguindo todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde”, diz o prefeito.