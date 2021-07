Reajuste anual das tarifas de água e esgoto de Uruguaiana é aprovado

publicidade

Em trabalho inédito realizado entre a Prefeitura de Uruguaiana e a BRK Ambiental, concessionário dos serviços de água e esgoto, com aval da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), com foco direcionado à atenção ao Cliente e aos impactos causados pelo longo período da pandemia de Covid-19, foi estabelecido que o reajuste anual das tarifas de água e esgoto será de 8,06%. O percentual corresponde ao valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A atualização tarifária será aplicada a partir de 16 de agosto e será menor que o previsto contratualmente. Para a grande maioria dos clientes de Uruguaiana, a atualização das tarifas corresponde a um aumento de R$ 4,28 na conta de água e de R$ 3,62 na cobrança dos serviços de esgoto.