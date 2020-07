Rede de hotéis doa máscaras ao Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo

publicidade

A Rede Swan Hotéis, com sede em Novo Hamburgo, realizou a entrega de 500 máscaras de proteção facial ao Corpo de Bombeiros da cidade, nesta sexta-feira. De acordo com a comandante do pelotão, Deise de Oliveira Tecca, as máscaras serão distribuídas entre os 80 bombeiros que atuam nas cidades da região: Ivoti, Dois Irmãos, Estância Velha e Campo Bom.

As máscaras são parte do trabalho dos colaboradores da Rede Swan Hotéis, que estão produzindo manualmente as proteções para doar à comunidade desde o início de abril. O objetivo do projeto “Costurando vidas” é chegar a 28 mil máscaras. Até agora, já foram distribuídas em torno de 25mil.