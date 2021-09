Rede de Proteção defende políticas públicas para os animais no Alto-Jacuí

publicidade

A Rede de Proteção aos Animais do Alto-Jacuí deu início, a uma série de ações voltadas para a defesa de políticas públicas para animais. As atividades foram anunciadas na Câmara de Vereadores de Ibirubá, em um encontro para prestar contas do trabalho que vem sendo realizado.

As ações serão realizadas ainda neste ano. Ocorrerão palestras educativas nas escolas dos municípios, um seminário regional de ações e conscientização da causa animal, uma ação especial do outubro rosa canino e felino, um projeto regional de castração e uma promoção especial de Natal.

João Felipe Bitencourt, presidente da entidade, diz que a Rede é um movimento que abrange 19 municípios da região. "Entendemos que as políticas públicas voltadas para os animais no Estado ainda são muito defasadas. Por isso fundamos este movimento que realiza atividades para levantar recursos para medicamentos, alimento e viabilizar castrações”. A entidade está na busca de recursos junto ao governo federal para castrar animais de famílias de baixa renda.

No encontro, ocorreu palestra com a veterinária Evelin Pithan, que falou sobre a importância da implementação das políticas públicas de castração para o trabalho de proteção dos animais nos municípios. Também foi realizado o sorteio de uma rifa, que o recurso será dividido e destinado para todos os municípios envolvidos com a ação.

A vice-presidente da Rede de Proteção, Joseane Kronhardt, falou sobre uma cartilha educativa que deve ser divulgada nas escolas dos municípios. “O trabalho de conscientização deve começar cedo. É muito importante que os nossos jovens e adolescentes adquiram este conhecimento já nos primeiros anos escolares. Por isso, envolver as secretarias municipais de educação dos municípios da nossa região é uma pauta que deve fazer parte do nosso grupo”. A Rede surgiu em Cruz Alta há 12 anos, e ano passado expandiu para os 19 municípios da região.

