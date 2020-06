Região de Caxias do Sul tem previsão de abrir mais 16 leitos de UTI

publicidade

O presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, disse que os municípios receberam com satisfação a decisão do governo do Estado de manter a região de Caxias do Sul, com 49 cidades, em bandeira laranja e afirmou que é desafiador seguir com a classificação. Ele adiantou que, em reunião virtual nesta segunda-feira, os prefeitos falaram sobre a necessidade de ampliar a oferta de leitos e evitar as aglomerações de pessoas no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo Breda, está prevista para esta semana a abertura de pelo menos mais 16 leitos de UTI, em Caxias do Sul, Vacaria e Farroupilha.

A região de Caxias do Sul havia sido classificada em bandeira vermelha no mapa preliminar do Distancimento Controlado do Estado divulgado na última sexta-feira. Com a reversão para laranja, os serviços e comércios não essenciais poderão manter suas atividades ao longo desta semana, respeitando todos os cuidados sanitários estipulados pelos decretos municipais e estaduais.

O vice-prefeito de Caxias do Sul, Elói Frizzo, também destacou o esforço de toda a região e em especial da Amesne e do Observatório Regional de Saúde, que possibilitaram que se criassem as condições para ser revista a classificação.

A presidente do Sindilojas de Caxias, Idalice Manchini, afirma que manter o atendimento é essencial para a recuperação do comércio e alerta sobre a importância de respeitar os protocolos de saúde estabelecidos pela OMS. “Estamos hoje de portas abertas, mas para manter essa situação no comércio é preciso que os comerciantes sigam com os cuidados, respeitando o distanciamento entre os clientes, exigindo o uso de máscaras para o acesso nos estabelecimentos, utilizando álcool em gel na entrada e na saída dos cliente​s, e seguindo as regras para prova de roupas e calçados."

Ela ressalta também a importância de apenas um membro de cada família ser responsável por fazer as compras. “Estamos firmes no propósito de conscientizar as pessoas de que é desnecessário o acompanhamento da família para adquirir itens necessários para o dia a dia. Idosos e crianças, principalmente, devem ser preservados, porque não há segurança para realizar passeios na área central da cidade ou em centros comerciais”, alerta.