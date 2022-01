Região de Novo Hamburgo vê alta de casos de Covid-19, mas garante situação sob controle

publicidade

O aumento da contaminação foi o principal motivo para o alerta recebido pela região de Novo Hamburgo (R7) do gabinete de crise do Governo do Estado. Pelo último boletim emitido pela Consinos, eram 1833 casos novos na semana. Já no mesmo período anterior o número era de 541. Já a ocupação de UTI que há duas semanas era de 46%, nos últimos sete dias passou para 43,30%.

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos e prefeito de Dois Irmãos, Jerri Meneghetti afirma estar preocupado, mesmo antes do Governo do Estado divulgar o Alerta. “Já havíamos nos reunido para discutir a questão. Embora pelo relato de cada um dos 15 municípios que compõem a R7, todos estão em situação parecida, com muitos casos, mas pouca gravidade e internação”, relata.

Segundo o prefeito, o que predomina de internações nas UTIs da região são idosos não vacinados e com comorbidade. “Independente da gravidade, o volume de pessoas positivadas é assustador. Já tínhamos lançado a recomendação que os municípios não apoiassem eventos públicos ou privados que promovam aglomeração”, enfatiza.

Uma reunião virtual foi realizada no início da noite com os integrantes do comitê técnico da R7 onde ficou definido a recomendação aos municípios para que sejam cancelados os eventos de iniciativa do Poder Público que causem aglomerações e que não seja realizado apoio dos Executivos eventos privados com estas características.

Também deverá haver reforço nas ações de fiscalização dos protocolos de segurança, intensificadas ações de mídia para conscientização sobre os cuidados e também adesão à vacina. “Agora as orientações precisam ser referendadas pelos prefeitos. A previsão é que uma reunião ocorra ainda nesta quinta-feira”, projeta Meneghetti.

No encontro serão definidas as ações que serão colocadas no papel como forma de compromisso (Plano de Ação) com o Governo do Estado, seguindo o protocolo de distanciamento controlado. Para Meneghetti os casos não são graves devido à vacinação em massa. “O desafio é manter sob controle, testar e fiscalizar as ações, até porque estamos ainda evitando eventos com grandes aglomerações para podermos manter a economia funcionando”, pondera.