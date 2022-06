Região Metropolitana e Sul do Estado estão com vagas de emprego disponíveis

publicidade

Municípios do Sul do Estado estão com vagas de trabalho disponíveis para quem deseja uma oportunidade. O Sine de Canguçu divulgou as vagas em aberto na cidade. Interessados devem comparecer na agência, localizada junto a galeria Acosta, na rua General Câmara, 1797, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 17h, munidos de CPF e currículo. As oportunidades disponíveis são: atendente (1); auxiliar de mecânico automotivo (1); estágio em vendas (1); ferreiro amador (1); fiscal de loja (1); lavador de veículos (1); operador de caixa (3); padeiro (1); vendedora(1).

Em Rio Grande, o Sine divulgou as vagas que estarão disponíveis a partir desta segunda-feira. São elas: costureira; coating supervisor; eletricista bobinador; supervisor de tubulação; técnico instalador de câmeras e alarmes CFTV; e tratorista. Os interessados devem comparecer na sede do Sine do município, na rua Marechal Floriano, 248, entre 8h e 17h. A unidade não divulgou a quantidade de vagas para cada cargo.

Já em Canoas, na região Metropolitana, nesta segunda-feira, tem início as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, que visa a contratação temporária de profissionais da educação para atuação na rede municipal de ensino. Os interessados têm até dia 01 de julho para se inscrever. As inscrições devem ser feitas exclusivamente via formulário eletrônico, disponibilizado no site da prefeitura. Não será cobrada taxa de inscrição.

Ao total, são 216 vagas para provimento imediato, com salários entre R$ 2.496,24 e R$ 4.992,53, conforme a carga horária de 20h ou 40h e o cargo pretendido.

A seleção tem como objetivo a contratação de professores de Educação Básica para Educação Infantil e Ensino Fundamental, Especialista em Educação Básica e Técnico em Educação Básica. A divulgação e publicação da classificação final da homologação de candidatos aprovados por cargo acontece no dia 22 de julho no site oficial da Prefeitura de Canoas.

*Com informações da correspondente Angélica Silveira

