Região Sul do RS tem forte crescimento de focos do mosquito da dengue

publicidade

O município de Rio Grande registra grande crescimento de focos do mosquito da dengue, em 2022. Foram identificados 59 locais com aedes aegypti até agora. Em todo o ano passado foram 74 notificações positivas do mosquito. Conforme a gerente da Vigilância Ambiental em Saúde Municipal, Márcia Xavier Pons,há um caso de dengue importado na cidade, quando o paciente não é morador do município. Outras quatro pessoas seguem aguardando resultado dos exames. “Destes, três estavam viajando para áreas endêmicas e após retornarem a Rio Grande apresentaram sintomas de contaminação”, relata. Todo o Estado se encontra em alerta máximo para a doença.

No momento, o bairro onde foram encontrados mais focos é o distrito industrial com 16, o Centro e o São Miguel com oito cada um. Além destes também foram encontrados focos do mosquito nos bairros Cidade Nova, Junção, Porto Novo, Vila Maria, Bernadete, Aeroporto, São João, Proflurb e Castelo Branco.

“As visitas nos bairros onde tem sido encontrado os focos são diárias, também promovemos atividades educativas que são pré- agendadas e as atividades com o drone também são agendadas conforme a urgência de para obter as informações sobre as condições de qualquer local”, explica. Ela conta que para combater o mosquito, os agentes têm realizado o levantamento de índice e tratamento nas áreas dos focos, orientações e trabalhos educativos nestas áreas, além de Pesquisa Vetorial Especial nas áreas de residência, local de trabalho e estudo do paciente notificado com suspeita de dengue. "Fiscalizamos as denúncias recebidas pela Vigilância Ambiental em Saúde. Em relação a imóveis abandonados, com acúmulo de lixo entre outros, como apoio estamos contando com o auxílio da Coordenação Técnica para a obtenção de imagens aéreas por meio de um drone, para que possamos identificar possíveis criadouros nesses locais”, observa.

Em Pelotas, de acordo com a diretoria da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foram encontrados neste ano 219 focos do mosquito aedes aegypti. Segundo as informações da Vigilância em Saúde da SMS, o bairro Simões Lopes é a principal região que tem registrado focos do Aedes aegypti. Outros bairros também têm registrado a presença do mosquito, como o Centro. A Secretaria Municipal de Saúde verificou um crescimento em relação aos anos anteriores, uma vez que em 2021 foram encontrados 88 focos e neste ano já somam 219. Crescimento. A maior cidade da região possui três casos confirmados de pessoas infectadas pela dengue, após contato com o mosquito transmissor.

Ainda de acordo com as informações da SMS, um caso foi contraído fora do município. Os outros dois casos não possuem origem determinada, pois os indivíduos infectados viajaram para outras cidades e também estiveram em Pelotas no período de incubação da doença. A Secretaria Municipal de Saúde prevê que Pelotas, assim como todo o Estado, está vivendo o pico de focos e de infecção de dengue. A previsão é que a partir do mês de junho os números comecem a reduzir.

A Prefeitura tem atuado nos bairros e comunidades para evitar a propagação de focos do Aedes aegypti e, assim, evitar casos da doença. Equipes de agentes que atuam no combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde realizam medidas de controle do vetor, como a verificação de pontos com acúmulo de água parada, e a intensificação das ações de educação em saúde, por meio de mutirões aos sábados, nos quais os profissionais inspecionam residências e demais espaços onde a proliferação do inseto costuma ocorrer, auxiliando moradores. De acordo com a diretoria da Vigilância em Saúde da SMS, orientação à população sobre os cuidados necessários é essencial para evitar que novos focos apareçam.