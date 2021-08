Região Sul do RS tem novas tarifas de pedágios a partir deste sábado

publicidade

A Ecosul – empresa que administra o Polo Rodoviário de Pelotas – anunciou que, a partir deste sábado, quem for viajar irá pagar mais caro pelo valor dos pedágios. O reajuste foi concedido após deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. As tarifas atualizadas serão aplicadas em todas as praças de pedágio da Concessionária, sendo três na BR 116, no trecho entre Camaquã e Jaguarão e duas na BR 392 entre as cidades de Rio Grande e Santana da Boa Vista.

Com isto, veículos de passeio, por exemplo, passam dos atuais R$ 12,30 para R$ 12,90. Já os caminhões com dois eixos que hoje pagam R$ 24,70 passam a pagar R$ 25,80. Os de três eixos passam de R$ 37 para R$ 38,70, e o mesmo veículo de quatro eixos que atualmente paga R$49,30 pagará R$ 51,60. Já os de cinco eixos de R$ 61,70 passam a pagar R$ 64,40 e para os de seis eixos o valor do pedágio passa de R$ 74 para R$ 77,30. O automóvel com reboque e três eixos que atualmente paga R$ 18,50 passa para R$ 19,30 e os de quatro eixos que pagavam R$24,70 passam a pagar R$ 25,80.

A revisão de valor é prevista no contrato de concessão existente que é válido até março de 2026. A concessionária, em nota, diz que a revisão do valor viabiliza a manutenção e operação diária de 457,3 quilômetros de rodovias. A Concessionária administra os trechos na região Sul do Estado desde 1998.

Entre outras ações, a concessionária é responsável por atendimentos de emergência 24h aos usuários, como serviços de atendimento médico com ambulâncias, socorro mecânico e remoção de veículos por meio de guinchos. “Os serviços envolvem, em média, anualmente, assistência a mais de 230 mil pessoas nas unidades de atendimento. Além das permanentes ações de sinalização, atendimentos via 0800 e limpeza da pista, mensalmente são 3,5 milhões de metros quadrados de área roçada, o equivalente a mais de 400 campos de futebol”, justifica.