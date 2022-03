Relatório da PF aponta Uruguaiana como o maior ponto migratório terrestre do Brasil

publicidade

A aduana de Uruguaiana superou a marca de 200 mil estrangeiros atendidos neste ano. Com isso, a fronteira do Brasil e Argentina por meio da Ponte Internacional entre Uruguaiana e Paso de los Libres (AR) fixou-se como o maior ponto migratório terrestre do país.

Conforme dados da Delegacia da Polícia Federal, foram promovidos 200.590 atendimentos no período de 1° de janeiro de 2022 até a última sexta-feira. A Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este, no Paraguai, ocupa o segundo lugar com a marca de 123.505 procedimentos.

Também foram registrados o trânsito de turistas do Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Itália e Espanha entre outros, somando 2% do total de movimentações.

Veja Também